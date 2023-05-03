Самара в майские выходные вошла в топ-10 направлений для спонтанного туризма

Самара становится все более популярным туристическим городом. Фото: МТС.

По статистике бронирования отелей в даты длинных майских выходных. Самара вошла в топ-10 направлений для путешествия, причем, 22% российских туристов собрались на каникулы в последний момент – за один-пять дней до начала праздников. Такими данными поделились МТС Travel и Bronevik.com, входящие в цифровую экосистему МТС.

Чаще всего в последний момент россияне бронировали отели в Москве, Петербурге и Казани, что в целом совпадает с традиционным топ-3 направлений на майские каникулы. Также в топ-10, кроме Самары, вошли Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Тула и Волгоград.

В среднем за ночь в отеле в даты каникул россияне платят 4 000 рублей. Наиболее бюджетное проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказалось в Краснодаре – 2 600 рублей за ночь, это связано с большим количеством апартаментов среди доступных предложений. Больше всего заплатили те, кто в последний момент собрались в Санкт-Петербург – в среднем 4 500 рублей за ночь.