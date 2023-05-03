Выдача кредитов выросла на треть

Выдача автокредитов выросла в 2,5 раза. Фото: https://ru.freepik.com/author/rawpixel-com.

Финансовая активность россиян продолжает расти. За период с января по апрель 2023 года выросло количество взятых кредитов. Своей статистикой поделился ВТБ. Общий объем выдач розничных кредитов банка вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший спрос клиентов пришелся на кредиты наличными, выдачи которых за четыре месяца выросли на 86% по сравнению с прошлым годом. Главными драйверами роста стали запуск специальных предложений, в том числе кредиты на малые суммы и предложения со сниженными процентными ставками, а также сезонный фактор, связанный с гендерными праздниками и началом сезона отпусков.

Для улучшения жилищных условий клиенты банка оформили свыше 63 тысяч кредитов, что выше по объему по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года. Почти каждая вторая сделка по ипотеке в банке пришлась на программы господдержки, самой востребованной из которых остается «семейная». Доля кредитов на ИЖС и вторичное жилье увеличилась, что позволит рынку жилищного кредитования продолжить рост в этом году.

По итогам января-апреля объем автокредитования вырос в два раза по сравнению с январем-апрелем 2022 года. При этом количество кредитов на авто выросло в 2,5 раза. Основными драйверами с начала 2023 стали спрос на машины с пробегом и продолжающееся увеличение поставок автомобилей китайских марок, а также расширение линейки российских автомобилей и рост выдач автокредитов наличными. Запущенная программа господдержки будет способствовать устойчивому росту рынка и к концу года выдачи автокредитов в России достигнут порядка 1,13 трлн рублей.

- Первые четыре месяца прошлого года стали для всего розничного рынка «аномальными» и неоднородными: взлет спроса на кредиты сменялся его резким охлаждением, когда население перешло к сберегательной стратегии. В этом году ситуация на рынке гораздо более стабильная, что позволяет рынку кредитования устойчиво расти. В этом году при устойчивой макроэкономической ситуации мы ожидаем роста портфеля кредитов физлиц на 17%. Традиционно основными драйверами станут программы господдержки, ипотека и кредиты наличными, – заявил член правления ВТБ Святослав Островский,