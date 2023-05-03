«Автобус Победы» отправился в первый рейс в Самаре 3 мая 2023 года

Снаружи и внутри транспорт украшен фотографиями участников Великой Отечественной войны Фото: администрация Самары

Утром в среду, 3 мая 2023 года, в Самаре отправился в первый рейс «Автобус Победы». Транспорт, украшенный фотографиями участников Великой Отечественной войны, вышел на маршрут №34. Информацию сообщили в мэрии.

– В новых форматах акция «Бессмертный полк» пройдет по всей стране, и мы с честью присоединяемся к ней. Это нужная и актуальная инициатива, – рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Акция «Автобус Победы» проходит в Самаре с 2021 года по инициативе областного профсоюза работников жизнеобеспечения, при поддержке мэрии и перевозчика. Сотрудники предприятий заранее присылают фото своих героев, а также рассказы о них.

– Мы очень хотим, чтобы поколение за поколением помнило о вехах этой кровопролитной войны, ведь благодаря подвигам наших предков мы имеем возможность жить, трудиться и, в том числе, проводить такие акции, вспоминая тех, кто добыл Победу неимоверными усилиями – для всех нас, – поделилась представитель «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Автобус будет курсировать по маршруту до конца майских праздников.

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