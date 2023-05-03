В Самарской области открылся Центр изучения и сохранения летучих мышей

В Жугулевском заповеднике - самая большая зимовка летучих мышей в Европе. Фото: https://ru.freepik.com/author/wirestock.

На базе Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина открылся Центр изучения и сохранения летучих мышей.

Жигулевский заповедник – единственная особо охраняемая природная территория в России, где круглогодично проводятся интенсивные исследования летучих мышей. Именно здесь находится крупнейшая в Европе зимовка этой группы млекопитающих, которые являются вторым отрядом по количеству видов из всех позвоночных животных на территории заповедника. Посетив новый Центр, туристы могут получить интересные знания о летучих мышах, обитающих в заповеднике, а также об их биологии и истории многолетних наблюдений.

Проект реализован в рамках развития экологического туризма на территории Самарской области. при поддержке Сбера и Министерства туризма Самарской области.

- Сегодня мы открыли новый объект на туристической карте Самарской области, посвященный его обитателям, которые в настоящее время становятся символом Жигулевского заповедника – летучим мышам. Многие ученые изучают наших рукокрылых, и сегодня прикоснуться к этой тайне заповедника может практически каждый, - отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

- Проект по открытию Центра изучения и сохранения летучих мышей в Жигулевском заповеднике – один многих совместных проектов банка и правительства Самарской области, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, в том числе за счет создания и развития туристских объектов. Он может внести значительный вклад в развитие экологического туризма, - подчеркнул управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.