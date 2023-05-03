Строительство интерната для престарелых и инвалидов стартовало в Самаре

Здание переменной этажности сможет вместить 100 человек. Фото: министерство строительства Самарской области

В Промышленном районе Самары появится дом-интернат для престарелых и инвалидов. Строительство объекта уже началось. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

– В настоящее время выполнена подготовка стройплощадки, строители приступили к земляным работам. Ввести объект в эксплуатацию планируется в следующем году, – уточнили в Минстрое губернии.

Здание переменной этажности (2-4 этажа) будет рассчитано на 100 человек. Внутри разместятся жилые комнаты, помещения для занятия гимнастикой и физкультурой, комната для музыкальных занятий, кабинеты специалистов, совмещенные кухни-гостиные. Отдельное внимание будет уделено досугу постояльцев – в здании появится кинопроекционная, зрительный зал с зоной эстрады, библиотека и многое другое.

Рядом будет построена блочно-модульная котельная, а территорию пансионата благоустроят.

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