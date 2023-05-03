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НовостиОбщество3 мая 2023 16:13

В Самаре состоялась премьера фильма-экскурсии о городе «Необычная»

Картина раскрывает настоящую красоту областной столицы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Душевная короткометражка была снята по заказу местных властей

Душевная короткометражка была снята по заказу местных властей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 3 мая 2023 года, в Самаре состоялась премьера фильма-экскурсии «Необычная». 18-минутная короткометражка рассказывает об областной столице и показывает ее истинную красоту.

Главный герой фильма – молодой парень. Он общается с амбициозной девушкой-художницей, которая уверена: Самара – вполне обычный город. Молодой человек с ней не согласен и хочет полностью перевернуть ее представление о Самаре. Для этого они отправляются на душевную экскурсию, где в роли гидов выступают жители города.

– Это фильм о любви к городу и гордости принадлежности к нему. Его главная цель – раскрыть глубину Самары, ее уникальную историю и архитектуру, – рассказали в администрации Самары, которая выступила заказчиком картины.

Посмотреть короткометражку можно в официальной группе мэрии в соцсети «Вконтакте».

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