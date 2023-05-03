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НовостиОбщество3 мая 2023 16:36

Репетиция Парада Победы началась на площади Куйбышева в Самаре 3 мая 2023 года

Показываем, как прошло мероприятие
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Репетиция стартовала около 20:00

Репетиция стартовала около 20:00

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В среду, 3 мая 2023 года, в Самаре прошла первая репетиция военного парада. Мероприятие началось ближе к 20:00, сразу после концерта в рамках фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю».

Участие в репетиции приняли парадные расчеты. Не обошлось и без зрителей – трибуны в этот вечер не пустуют. Многие самарцы пришли посмотреть на эффектное зрелище вместе с маленькими детьми.

Многие самарцы пришли посмотреть на красочное мероприятие

Многие самарцы пришли посмотреть на красочное мероприятие

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

3 мая прошла первая из трех репетиций

3 мая прошла первая из трех репетиций

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Отметим, что это первая из трех репетиций, которые пройдут накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Следующий прогон состоится 5 мая, так же в 20:00. А генеральная репетиция запланирована на 7 мая. В ней задействуют военную технику и полный состав парадных расчетов.

Напомним, во время репетиций с 1-й очереди набережной Волги также будут производиться холостые залпы.

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