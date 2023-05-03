Ректору СамГМУ Александру Колсанову присвоили звание заслуженного деятеля науки РФ

Александр Колсанов возглавил Самарский медуниверситет в 2019 году

Ректору Самарского государственного медицинского университета присвоили звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он был опубликован 27 апреля 2023 года. Информацию сообщили в НОЦ «Инженерия будущего».

– Мы поздравляем Александра Колсанова с присвоением почетного звания и желаем успехов в новых свершениях, неиссякаемой энергии и большого запаса идей для будущих проектов, – поделился коллектив научно-образовательного центра.

Александр Колсанов – выпускник СамГМУ. Он с отличием окончил вуз в 1997 году по специальности «лечебное дело». С 2005 по 2014 год занимал должность заведующего – врача-хирурга Самарского центра трансплантации органов и тканей в Клиниках СамГМУ. С 2009 по 2014 год исполнял обязанности главного внештатного специалиста по трансплантологии регионального Минздрава.

С 2019 года Александр Колсанов возглавляет Самарский медуниверситет.

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