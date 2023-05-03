В Самарской области отправили под суд четверых похитителей нефти

Следствие полагает, что участники группировки сделали незаконную нефтеврезку. Фото: СУ СК по Самарской области
В Самарской области будут судить четверых мужчин, которые подозреваются в хищении нефтепродуктов. Информацию сообщили в региональном СУ СК.
Следствие полагает, что подозреваемые действовали в составе организованной группировки. Двое из них сделали незаконную нефтеврезку к магистральному нефтепроводу в Волжском районе. Целостность трубы была нарушена, ущерб составил более 200 тысяч рублей, а риск возникновения аварийной ситуации значительно вырос.
Помимо этого, мужчины занимались хищением топлива. Предполагается, что в июне 2020 года им удалось украсть нефть общей стоимостью более 2 млн. рублей.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по факту повреждения нефтепровода и кражи. Материалы уже переданы в суд.
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