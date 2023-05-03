В Самарской области обнаружили повреждения на дороге, ведущей к школе

Дорога, о которой идет речь, находится в Большечерниговском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Большечерниговского района обнаружила ряд нарушений на дороге, ведущей к образовательным учреждениям. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дорога, о которой идет речь – «Самара – Большая Черниговка» - Поляков». Проверка показала, что на ней отсутствует дорожная разметка, зато есть выбоины и занижение обочины. Нарушения были выявлены в том числе рядом со школой поселка Поляков.

Прокурор района направил представления об устранений нарушений, однако они не были выполнены в полном объеме. Тогда прокуратура направил в суд иск, в котором попросила обязать обслуживающую организацию – ГКП Самарской области «АСАДО» – устранить все недочеты.

Сейчас иск находится на рассмотрении.

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