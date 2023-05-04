Жителей Самарской области приглашают поучаствовать в «Туре по краю» на велосипедах или машинах

Победа зависит от количество точек и от быстроты езды. Фото: «Тур по краю»

Жителей Самарской области приглашают поучаствовать в ежегодных областных соревнованиях «Тур по краю». Об этом сообщили в официальном сообществе тура.

Можно выбрать одну из двух дисциплин, либо многодневную спортивно-туристскую велосипедную гонку с 6 по 8 мая, либо автомобильную экспедицию на время 7 мая. В ходе тура надо найти и сфотографироваться с контрольными пунктами.

Они представляют собой мемориалы и памятники, посвященные Великой Отечественной Войне, памятники различным героям, храмы и другие религиозные строения, памятники Ленину, Циолковскому и другим историческим личностям, пограничные столбы, а также водонапорные башни, дамбы и прочие инженерно-технические объекты.

Победа зависит от количество точек и от быстроты езды. Сейчас уже открыта регистрация велокоманд и автоэкипажей.

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