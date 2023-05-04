Бетонщик из Самары продиктовал мошенникам коды из смс и лишился 1 млн рублей

Самарец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 51-летний местный житель, который работает бетонщиком на одном из предприятий города, перешел по ссылке мошенника и потерял почти 1 миллион рублей.

— Вечером мужчине на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал пройти по присланной ссылке и продиктовать поступившие ему на телефон коды доступа. Самарец поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 960 тысяч рублей.

После совершения операций звонивший перестал выходить на связь. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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