Новый временный руководитель назначен в Минстрое Самарской области

В министерстве Чекмарев занимает должность руководителя управления территориального планирования и земельных ресурсов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве строительства Самарской области вновь сменили временного руководителя. На этот раз на данную должность назначили Вадима Чекмарева, сообщает OBOZ.INFO.

Так, Вадим Чекмарев приступил к исполнению обязанностей регионального министра строительства 2 мая 2023 года. По данным сайта областного правительства, в министерстве Чекмарев занимает должность руководителя управления территориального планирования и земельных ресурсов.

До него врио руководителя была назначена заместитель министра Анна Урусова. Пока неизвестно, в чем заключается причина смены женщины. Напомним, министр строительства Николай Плаксин сейчас находится в СИЗО, ведется следствие. Его задержали 25 апреля 2023 года, а 27 апреля суд избрал ему меру пресечения.

Николая Плаксина обвиняют в превышении должностных полномочий. Прокуратура считает, что он вместе с главой ГИСН скрыл нарушения, которые были выявлены при проверке Домов Культуры, что спровоцировало срыв реализации национального проекта.

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