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НовостиОбщество4 мая 2023 6:55

Концерт «Победа, музыка, весна!» состоится в Самаре 7 мая 2023 года

Гости мероприятия услышат песни военных лет
Анастасия ФИЛАТОВА
Концерт пройдет в МКТК «Дирижабль» на улице Куйбышева / Фото: СГИК

Концерт пройдет в МКТК «Дирижабль» на улице Куйбышева / Фото: СГИК

В воскресенье, 7 мая 2023 года, в Самаре состоится концерт «Победа, музыка, весна!» (6+). Это совместный проект кафедры эстрадно-джазового искусства СГИК и Самарского концертного духового оркестра.

В программе мероприятия: исполнение песен военных лет и фрагмента из произведения «Молодая гвардия» Дмитрия Шостаковича. Также состоится премьера гимна «Солдатские жены России» в исполнении Ксении Плаксиной. На концерте выступят Ирина Сигал, Андрей Сорокин, Александр Слесарев, вокальные ансамбли Soul group и Campanella. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Марк Коган.

Мероприятие пройдет в МКТК «Дирижабль» (ул. Куйбышева, 104). Начало концерта – в 16:00.

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