«Газель», «Лада Гранта» и погрузчик столкнулись на ул. Революционной в Самаре 4 мая

Никто из водителей в медицинское учреждение не обращался. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 4 мая, в Самаре на ул. Революционной произошло ДТП с участием «Газели», «Лады Гранты» и погрузчика. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

— По предварительной информации, 37-летний водитель «Газели» ехал по ул. Революционной. В ходе движения напротив дома № 56 А он нарушил безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Лада Гранта», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате транспортные средства столкнулись. За рулем отечественной легковушки находился 59-летний водитель, который после удара допустил столкновение со спецтехникой — погрузчиком.

Никто из водителей в медицинское учреждение не обращался. Отмечается, что в «Газели» не было пассажиров. Полицейские обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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