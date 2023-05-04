Теплоэнергетики возложили цветы к мемориальному комплексу «Город трудовой славы» в Самаре

Торжественное мероприятие прошло на аллее Трудовой Славы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Город трудовой доблести», который расположен на аллее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров. В мероприятии приняли участие теплоэнергетики. Они почтили память тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, в том числе работников «Куйбышевэнерго».

- В годы войны каждый работник предприятия внес неоценимый вклад в общую победу над врагом. В 1945-м высокие правительственные награды получили 30 куйбышевских энергетиков, а БТЭЦ вручили орден Ленина и знамя ГКО на вечное хранение, - отметил замдиректора самарского филиала ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Денис Бобров.

Напомним, во время Великой Отечественной войны в городе работали Куйбышевская ГРЭС (сейчас Самарская) и Безымянская ТЭЦ (Безымянская отопительная котельная). От их надежной и безаварийной работы зависело энергоснабжение областной столицы, в том числе заводов, где собирали легендарные штурмовики Ил-2.

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