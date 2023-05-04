Новые здания построят на территории бывшего завода КИНАП в Самаре

Новые объекты могут появиться рядом с развлекательным центром KIN-UP Фото: Google. Карты.

В Самаре планируется застроить территорию бывшего завода КИНАП. Об этого говорится в документах по планировке берега Волги, опубликованных на сайте регионального Минстроя.

Напомним, комплексное развитие ждет крупную территорию, расположенную в границах улицы Лесной, Северо-Восточной магистрали, улицы Ново-Садовой, Постникова оврага, улиц Саперной и Липецкой, Автобусного проезда, улиц Скляренко и Николая Панова, проспекта Масленникова. В эту зону входят площадки трех бывших заводов, в том числе КИНАПа. Там хотят построить новое жилье, объекты образования и здравоохранения, а также новую набережную.

Что касается территории КИНАПа, то там планируют возвести объекты делового управления, банковской и страховой деятельности. Они могут появиться рядом с развлекательным центром KIN-UP. Реализовать проект предполагается до 2038 года.

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