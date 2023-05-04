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НовостиОбщество4 мая 2023 8:30

Дмитрий Азаров помог семье военнослужащего из Сызрани приобрести жилье

Решением главы региона средства на приобретение жилья выделили из резервного фонда губернатора
Ирина МОРСКАЯ
Губернатор встретился с семьей военнослужащего и передал сертификат на приобретение жилья. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор встретился с семьей военнослужащего и передал сертификат на приобретение жилья. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проявил личное участие и помог семье военнослужащего из Сызранского района приобрести новое жилье. Деньги были выделены из резервного фонда губернатора.

Пять лет назад у семьи с двумя детьми сгорел дом, и пришлось переехать в Сызрань жить вместе с родителям. Осенью 2022 года глава семьи отправился защищать Родину в зону СВО. В начале этого года на производственной базе, где работала супруга бойца, проводил выездное совещание Дмитрий Азаров.

Женщина не решалась подойти с вопросом к губернатору, однако глава региона сам заметил ее и спросил, что ее беспокоит. С той встречи проблемный вопрос с жильем был поставлен на контроль. Позднее в ходе очередной поездки в зону СВО Дмитрий Азаров встретился уже с главой семьи и заверил его, что варианты помощи будут найдены.

Решением главы региона средства на приобретение жилья выделили из резервного фонда губернатора. Во время рабочей поездки в Сызрань Дмитрий Азаров встретился с семьей военнослужащего и передал им сертификат на приобретение жилья.

— Рад, что разобрались и что есть возможность помочь вашей семье. Мы постараемся и дальше нашим защитникам помогать. В ближайшее время еще будем отправлять и дополнительные конвои «гуманитарки», и специальные технические средства, — отметил губернатор.

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