Гроза и порывистый ветер надвигаются на Самарскую область

В регионе объявлен желтый уровень опасности Фото: Ольга СКОСЫРЕВА

В четверг, 4 мая 2023 года, в Самарской области резко ухудшится погода. В ближайший час на регион обрушатся гроза и сильный ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

- Местами по Самарской области ожидается гроза, при которой порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Такая погода сохранится до конца дня и вечером 4 мая 2023 года, - сообщает Приволжское УГМС.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее и по возможности не выходить во время буйства стихии из дома. Если непогода застигнет на улице, необходимо держаться как можно дальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев и непрочных конструкций.

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