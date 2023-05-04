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НовостиЗвезды4 мая 2023 9:02

Андреевский оркестр выступит с концертом в самарском театре оперы и балета 15 мая

В 2023 году легендарный музыкальный коллектив отметил свое 135-летие
Ирина СИНЕГУБОВА
Андреевский оркестр стал жемчужиной мировой музыкальной культуры. Фото: САТОБ

Андреевский оркестр стал жемчужиной мировой музыкальной культуры. Фото: САТОБ

В понедельник, 15 мая, в 19:00 в Самаре состоится концерт прославленного государственного академического русского оркестра имени Андреева на сцене театра оперы и балета Шостаковича.

Это первый в мировой истории профессиональный коллектив, в котором национальные инструменты были объединены по принципу симфонического оркестра. С 20 марта 1888 года, дня первого концертного выступления, Андреевский оркестр стал жемчужиной мировой музыкальной культуры.

За 135 лет существования оркестра проводились разные музыкальные эксперименты. Отмечается, что русский оркестр имеет свой неповторимый голос, и даже за рубежом его звучание ассоциируют с Россией.

В программе будут представлены русские народные песни, произведения Андреева, Глинки, Лядова, Римского-Корсакова, Динику, Теодоракиса. Дирижером выступает Дмитрий Хохлов

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