Горячую воду отключат в Самаре из-за гидравлических испытаний с 11 по 24 мая 2023 года

После майских праздников многим самарцам придется купаться только в тазиках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждет очередное испытание. После майских праздников в Промышленном и Кировском районах частично отключат горячую воду. Подачу ресурса приостановят на время ремонта теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба компании «Т Плюс».

Запланированы работы на тепломагистрали № 1 от Самарской ТЭЦ. Горячую воду отключат в домах, расположенных в границах проспекта Карла Маркса, улиц Стара-Загора, Ново-Вокзальной, XXII Партсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентской и Фадеева. Ограничение будет действовать с 11 по 24 мая 2023 года.

В рамках ремонта теплосети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим жителей призывают не приближаться к трубам наземной прокладки и тепловым камерам, а также не оставлять в охранных зонах теплотрасс авто и другое имущество.

Отметим, в период проведения гидравлических испытаний нередко выявляют различные повреждения. Необходимы ремонтные работы. Горячее водоснабжение в домах восстановят после устранения всех дефектов.

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