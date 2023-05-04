Заморозки до -2 градусов ожидаются в Самарской области 8 мая 2023 года

В майские праздники самарцев ждет прохладная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На майские праздники в Самарской области ожидается прохладная погода. Возможны даже заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в ночь на понедельник, 8 мая 2023 года, температура воздуха в регионе понизится до 0…+5 градусов. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +10…+15 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Осадки синоптики не прогнозируют.

Ночью и днем во вторник, 9 мая 2023 года, ожидается аналогичная погода. Правда, ветер немного сменит свое направление и начнет дуть с севера.

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