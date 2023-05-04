Пенсионер на Vortex врезался в «Газель» в Самарской области

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 3 мая, в 12:25 в Кинельском районе Самарской области 65-летний водитель автомобиля Vortex врезался в «Газель».

— Пожилой мужчина ехал по автодороге «Самара-Бугуруслан» в сторону Бугуруслана. На 33 километре при движении по правой полосе он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Помимо этого, автомобилистом была выбрана неверная дистанция до движущейся «Газели», за рулем которой находился 47-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его с места происшествия госпитализировали в медицинское учреждение.

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