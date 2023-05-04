В сквере поселка Мехзавод посадили яблони

Фото: Предоставлено "КП"

3 мая депутаты фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы провели волонтерскую акцию. Во главе с председателем областного парламента Геннадием Котельниковым они добавили в яблоневый сад в сквере поселка Мехзавод новых саженцев. Три года назад народные избранники разбили здесь сад, посадив 75 деревьев в честь 75-летия Победы. В этот раз дополнили его новыми деревьями.

В поселок Мехзавод в 1941 году эвакуировали предприятия страны: Ижорский завод из Ленинградской области, завод из Таганрога, завод из Подольска Московской области. Они стали основой для нового - Куйбышевского механического завода № 207 Наркомата авиационной промышленности, позднее – завода «Салют». Завод выпускал бронекорпуса и бронезащиту для самолетов.

Фото: Предоставлено "КП"

Всего за годы Великой Отечественной войны Куйбышевский механический завод выпустил более 23 тысяч бронекорпусов для легендарного Ил- 2.

- То, что посажено во благо и в память о Великой Победе – будет служить украшением для нас и наших потомков. Я сегодня прошел, посмотрел - те деревья, которые мы сажали три года назад, цветут. Уверен, что со временем на этом месте вырастет большой яблоневый сад на радость всем жителям Мехзавода, - подчеркнул Геннадий Котельников.

Всего во время акции «Сад памяти» и проекта «Историческая память» в России планируют высадить более 27 миллионов деревьев.