Девушки и юноши станцевали «Вальс Победы» напротив монумента Славы в Самаре

В 2023 году главной композицией акции выбрана песня «Тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона. Фото: скриншот видео

Жители Самары поучаствовали в международной акции «Вальс Победы». В рамках нее танцующие вальсируют под мелодии военных лет.

— С первых дней сражений на фронте звучала музыка. В городах-побратимах России и Беларуси по инициативе Россотрудничества проходит акция «Вальс Победы», которая посвящена героическому подвигу советского народа, — отметили в администрации Самары.

В 2023 году главной композицией акции выбрана песня «Тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона. В амфитеатре площади Славы около 200 человек из 10 самарских танцевальных коллективов синхронно закружились в вихре вальса.