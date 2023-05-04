В Самаре вновь выставили на продажу ТЦ «Айсберг» на Московском шоссе

В ТЦ более 50 постоянных арендаторов Фото: avito.ru

В Самаре повторно выставили на продажу торговый центр «Айсберг». Объект, расположенный на Московском шоссе, оценили в 220 млн. рублей. Информация о продаже торгового помещения появилась на сайте Avito.

Из объявления следует, что площадь первого этажа ТЦ равна 1 248 квадратным метрам, второго – 2 957 квадратным метрам. Автор отмечает, что в «Айсберге» более 50 постоянных арендаторов. Крупнейший среди них – магазин DNS. Здесь также находится супермаркет «Перекресток».

Напомним, торговый центр уже выставляли на продажу в 2018 и 2021 годах. Изначально стоимость объекта была равна 260 млн. рублей. В 2021 году здание пытались продать за 220 млн. рублей.

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