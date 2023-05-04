Дмитрий Азаров помог решить вопросы семей самарцев-участников СВО

Губернатор выслушал просьбы семей защитников Отечества и помог решить волнующие их вопросы / Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередной личный прием граждан. На этот раз к нему обратились за помощью участники СВО и семьи военнослужащих.

Так, мать одного из бойцов попросила помочь ее мужу. Мужчине недавно сделали операцию по замене сердечного клапана и коронарное шунтирование. Теперь ему необходима реабилитация. Уже после майских праздников мужчину направят в санаторий имени В.П. Чкалова. Учреждение как раз специализируется на заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Глава региона пожелал супругу женщины скорейшего выздоровления, а ее сыну – успехов при выполнении боевых задач.

Двое участников СВО, которые в сентябре 2022 года ушли добровольцами на фронт, обратились к Дмитрию Азарову с предложением – открыть дополнительное отделение реабилитации для участников боевых действий в самарском госпитале для ветеранов войн. Как сообщил глава областного Минздрава Армен Бенян, уже готов проект по ремонту помещений учреждения и созданию на его базе специального центра реабилитации. В бюджете региона на эти цели заложено около 120 млн рублей. Половину этой суммы планируют направить на приобретение новейшего оборудования.

– С начала 2023 года начаты ремонтные работы, ведется подготовка отделения на 20 коек дополнительно с учетом существующего фонда. Ремонт в госпитале планируется завершить до конца мая, а в июне приступить к установке оборудования. Центр реабилитации должен заработать 1 июля, – рассказал Армен Бенян.

Пока в госпитале идет ремонт, бойцов будут направлять на реабилитацию в санаторий «Сергиевские минеральные воды». Такое предложение во время обсуждения вопроса озвучил губернатор.

Напомним, Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи с бойцами СВО и их семьями. Он неоднократно ездил на передовую и передавал военным гуманитарную помощь и необходимое снаряжение.

- Слово даю, что ни на один день не забуду про наших бойцов. Был не один раз и поеду еще. Сейчас готовим дополнительную технику, которую передадим нашим защитникам, – заявил глава региона.

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