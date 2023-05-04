В Самарской области владельца Toyota отправили под суд за неуплату таможенных платежей

Из-за «уклониста» бюджету РФ был причинен ущерб в размере 2 млн. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить «уклониста» от уплаты таможенных платежей. Мужчина причинил бюджету РФ многомиллионный ущерб. Информацию сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В 2021 году житель региона купил в Абхазии Toyota Crown Majesta. На российской таможне он представил ложные сведения о цели ввоза автомобиля и оформил его как транспортное средство международной перевозки. На деле автомобилист купил иномарку для себя и катался на ней по России.

В результате бюджету РФ был причинен ущерб в размере более 2 млн. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере). Иномарку изъяли, счета «уклониста» были арестованы.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Адлерский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу.

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