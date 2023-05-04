Телефонные мошенники стали чаще представляться сотрудниками Банка России

В ЦБ призвали россиян быть бдительнее Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых людей. Теперь они выманивают деньги под видом сотрудников Центробанка России. В организацию поступило уже около 2 тысяч подобных жалоб.

Чаще всего преступники звонят пожилым людям. Они представляются сотрудниками ЦБ и сообщают о попытке взлома счета аферистами. Чтобы не лишиться сбережений, «специалисты» предлагают пенсионерам перевести деньги на «безопасный счет». Те все делают по инструкции и в итоге лишаются своих накоплений.

Одной из жертв мошенников стала 81-летняя жительница Санкт-Петербурга. Как пишет ФАН, преступники под видом сотрудников ЦБ похитили у нее около 2 млн рублей.

Центробанк напоминает, что не работает с физлицами как с клиентами. Он не ведет их счета и не звонит им. Кроме того, сотрудники организации никому не направляют копии своих документов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.