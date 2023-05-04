ТОАЗ поддержал спортивный забег «Дорога памяти»

В забеге приняли участие более 100 спортсменов из разных городов / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области прошел забег «Дорога памяти» в честь выдающихся спортсменов, заслуженных работников физкультуры и спорта Тольятти. В мероприятии приняли участие более 100 человек из Самары, Жигулевска, Автограда, Ставропольского района, Томска. Самому юному спортсмену было всего четыре года, а старшему – 83.

Своих легкоатлетов на соревнования представили спортивные клубы, школы и предприятия Тольятти, в том числе ТОАЗ. Программа мероприятия включала старты на 2 и 15 км, а также забег на 500 м для детей с ОВЗ. Трасса проходила через лесной массив села Ягодное Ставропольского района. Победителей и призеров забега отметили специальными подарками Тольяттиазота.

– Отрадно, что память о людях, которые внесли большой вклад в развитие спорта в нашем городе, жива и передается из поколения в поколение. Мы регулярно поддерживаем спортивные мероприятия и стремимся приобщить своих сотрудников к соревнованиям, имеющим социальную и историческую значимость для тольяттинцев, – сказал руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий предприятия Арсен Джалилов.

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