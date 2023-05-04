Жители Самарской области больше остальных россиян недовольны своей зарплатой

Жители губернии уверены, что зарплата должна вырасти как минимум в два раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области оказались недовольны своей зарплатой больше, чем другие россияне. Об этом в рамках опроса, который провели специалисты hh.ru, заявили 74% опрошенных.

48% недовольных пояснили, что зарплата должна вырасти как минимум в два раза. 22% респондентов хотели бы, чтобы заработок вырос на 40-50% от текущего уровня, каждый четвертый (24%) – на 20-40%. Еще 4% жителей области отметили, что им хватило бы увеличения зарплаты в пределах 20%.

21% опрошенных заявили, что их вполне устраивает текущий заработок. 5% затруднились ответить на этот вопрос.

Отметим, что в целом по России количество людей, недовольных оплатой труда, составляет 71%. 26% ничего не имеют против своей зарплаты.

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