В Самарской области парень похитил телевизор своего знакомого для покупки алкоголя

Молодой человек влез в дом через разбитое окно, закрытое куском пенопласта. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе 23-летний житель соседнего села украл телевизор у своего знакомого из частного дома в Обшаровке. Сумма причиненного ущерба была оценена в 7 тысяч рублей.

— Хозяин дома работает вахтовым методом, поэтому его не было длительное время дома. Его 23-летний приятель из села Хворостянка решил там остановиться, а так как денег на алкоголь у него не было, он вынес из дома телевизор, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Это произошло после ссоры парня со своей дальней родственнице, после которой он и решил переночевать у своего знакомого. Когда после стука, дверь никто не открыл, он догадался, что знакомый находится на работе.

Других мест для ночлега у него не было, поэтому молодой человек влез в дом через разбитое окно, закрытое куском пенопласта. Через некоторое время он решил купить алкоголь, и у железнодорожной станции продал телевизор хозяина дома незнакомцу. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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