Расширенное заседание комитета по здравоохранению реготделения «Деловая Россия» прошло в Самаре

В мероприятии приняли участие представители профильных организаций

В Самаре прошло расширенное заседание комитета по здравоохранению регионального отделения «Деловой России». В ходе мероприятия были подняты важные и системообразующие вопросы.

Участниками встречи стали председатель реготделения общественной организации Дмитрий Хилов, директор ООО «АнтенМед» Евгений Трофимов, замминистра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, представители стоматологических клиник региона и фармацевтических компаний.

— Комитет по здравоохранению реготделения «Деловой России» — одна из немногих площадок, которая реально налаживает коммуникацию профильных ведомств и бизнеса. Причем речь идет не только об оперативных задачах, но и о глобальном, о том, что имеет стратегическое значение. Важно, что сами предприниматели инициируют актуальные вопросы и встречи, — сказал Асланбек Майрамукаев.

В ходе мероприятия были подняты различные темы. Среди них: развитие сферы косметологических услуг в Самарской области, лицензирование частных медклиник, формирование профессионального медицинского сообщества, господдержка частной медицины. Также было озвучено предложение о проведении дополнительного расширенного комитета по вопросам в сфере оказания стоматологических услуг.

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