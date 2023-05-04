В Самарской области убрали нависший над дорогой электрический столб

Жители обратили на это внимание властей в соцсетях. Фото: ЦУР Самарской области

Благодаря ЦУР Самарской области предотвращена опасность на трассе в Кинель-Черкасском районе. Там электрический столб навис над дорогой в районе села Большой Сарбай.

Жители обратили на это внимание властей в соцсетях, администрация Кинель-Черкасского района удалось выяснила, кому принадлежит аварийная опора и связалась с ответственной службой для устранения нарушения.

Всего в апреле органы власти Самарской области взяли в работу более 12 тысяч сообщений жителей в соцсетях. Так, водители заметили, что на информационном табло на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова в Самаре знак движения по полосам наполовину порван порывами ветра. Ситуацию исправили сотрудники минтранса.

Отработали и сигнал от жителей по поводу содержания технических люков на опорах освещения вдоль дорожных магистралей. Из одного такого технического отверстия торчал кабель в пластиковой гофре. Люк закрыли, и инженерные сети вновь стали безопасными.

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