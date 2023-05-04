Военную технику для парада Победы привезли в Самару 4 мая 2023 года

Репетиция парада с участием военной техники состоится в Самаре 7 мая 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 4 мая 2023 года, в Самару привезли военную технику для участия в параде Победы. Ее по традиции разместили на улице Молодогвардейской. Там можно увидеть танки, БТР, «Искандеры» и другие машины.

Накануне в Самаре прошла первая репетиция парада Победы. Военная техника не принимала в ней участия. Посмотреть, как тяжеловесные машины едут стройными рядами по площади имени В.В. Куйбышева, можно будет в воскресенье, 7 мая 2023 года. В этот день в 10:00 состоится генеральная репетиция.

Сам парад пройдет 9 мая 2023 года. Он начнется в 10:00. Как и в предыдущие годы, попасть на него можно будет по пригласительным.

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