В Самарской области женщина придумала ребенка, чтобы получить маткапитал

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Чапаевска попала под уголовное дело за махинацию с материнским капиталом. Чтобы получить выплату, женщина выдумала собственного ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Все произошло в 2020 году. Следствие полагает, что горожанка принесла в пенсионный фонд поддельные документы, на основании которых ей предоставили маткапитал на общую сумму более 466 тысяч рублей.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ “Мошенничество”. Ведется следствие.

Напомним, ранее на аналогичной махинации попалась жительница Самары. 23-летняя женщина придумала 4-го ребенка и получила более 500 тысяч рублей.