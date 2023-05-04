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НовостиПроисшествия4 мая 2023 12:09

В Самарской области женщина придумала ребенка, чтобы получить маткапитал

Она принесла поддельные документы в пенсионный фонд и ей вручили сертификат
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Чапаевска попала под уголовное дело за махинацию с материнским капиталом. Чтобы получить выплату, женщина выдумала собственного ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Все произошло в 2020 году. Следствие полагает, что горожанка принесла в пенсионный фонд поддельные документы, на основании которых ей предоставили маткапитал на общую сумму более 466 тысяч рублей.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ “Мошенничество”. Ведется следствие.

Напомним, ранее на аналогичной махинации попалась жительница Самары. 23-летняя женщина придумала 4-го ребенка и получила более 500 тысяч рублей.