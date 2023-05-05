В Самару приедет «отец» сыщика Путилина – Леонид Юзефович

27 мая в Самаре на большой интеллектуальный праздник в Областной научной библиотеке и на пространстве напротив соберутся известные писатели, издатели, ученые, артисты и художники.

«Один из хедлайнеров фестиваля – знаменитый автор исторических детективов Леонид Юзефович. Леонид Абрамович – профессиональный историк, кандидат исторических наук, поэтому его герои, как правило, выходцы из XIX века, автор старается наиболее достоверно передать детали быта минувшей эпохи, а иногда он берет за основу подлинные документы.

Юзефович широко известен по экранизациям романов о сыщике Путилине, сериалу “Гибель империи” и другим работам. Его произведения “Филэллин”, “Журавли и карлики” получили первые премии “Большой книги”, а романы “Князь ветра” и “Зимняя дорога” взяли “Национальный бестселлер”», – рассказали в PR-службе областной научной библиотеки.

Кроме того, в 2017 году Леонид Юзефович становился автором текста для «Тотального диктанта». Так что творческая встреча с «отцом» сыщика Путилина (его блестяще сыграл народный артист России Владимир Ильин) вписывается в основную тему фестиваля «Настоящие истории».

Также самарцы смогут взять автограф и пообщаться с Алексеем Ивановым, автором бестселлеров «Сердце пармы», «Тобол», «Пищеблок»; с писателем и редактором «Литературной газеты» Максимом Замшевым, автором романов «Концертмейстер», «Карт-бланш», «Весна для редактора». Книжный фестиваль – это еще и концерты для интеллектуалов, способных оценить хорошую музыку и настоящую поэзию. В Самару приедет известный музыкант, поэт и художник Михаил Башаков; автор слов знаменитого шлягера «Элис» рок-группы Smokie Василий Уриевский – поэт, музыкант, участник проекта «Голос», квартета «Необарды» и актёр Театра на Таганке; любители бардовской песни оценят встречу с Андреем Козловским, автором гимна Грушинского фестиваля «Гора, гори!». Традиционно на книжной ярмарке можно будет приобрести книжные новинки по ценам издательств, а затем в режиме нон-стоп посещать спектакли ведущих самарских театров, выставки, слушать увлекательные истории от арктических путешественников, а также дискутировать со светилами самарской науки.

Полная программа книжного фестиваля будет опубликована на сайте Readfest.ru

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