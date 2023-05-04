Предприятие «КуйбышевАзот» подтвердило соответствие международному стандарту

Проверяющие отметили улучшения в работе предприятия / Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

Система менеджмента качества предприятий «КуйбышевАзот» соответствует требованиям международного стандарта IATF 16949:2016 в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной. Это подтвердил наблюдательный аудит, прошедший на заводе.

Аудитором выступила компания United Registrar of Systems – независимый орган по сертификации. Проверяющие отметили, что предприятие показало улучшение в части достижения целей основных потребителей и продемонстрировало дальнейшие планы по улучшению производимых продуктов и процессов их изготовления. Экспертная группа поблагодарила руководство и сотрудников предприятия за вовлеченность в процесс поддержания и совершенствования системы менеджмента качества.

Как отмечают представители «КуйбышевАзота», подтверждение соответствия международному стандарту позволит заводу продолжить работу над качеством продукции, которую он поставляет на предприятия автомобильной промышленности.

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