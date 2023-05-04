Автор текста песни «Элис» Михаил Башаков приедет в Самару в мае 2023 года

Михаил Башаков – известный музыкант, поэт и художник. Фото: министерство культуры Самарской области

27 мая 2023 года в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится книжный фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ». Участие в нем примут известные гости, в числе которых – известный музыкант, поэт и художник Михаил Башаков. Информацию сообщили в региональном Минкульте.

Михаил Башаков является автором текста песни «Элис». Это кавер на композицию британской рок-группы Smokie «Living Next Door to Alice». Ее исполнила российская рок-группа «Конец фильма».

В рамках фестиваля также пройдет книжная ярмарка и встречи с известными писателями: Леонидом Юзефовичем, Алексеем Ивановым, Максимом Замшевым. Мероприятие также посетят такие поэты и музыканты, как Павел Пиковский, Василий Уриевский, Андрей Козловский.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно здесь.

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