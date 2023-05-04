Более 500 саженцев яблонь высадят возле школ, колледжей и вузов Самарской области

Первую яблоневую аллею заложили на территории Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна / Фото: Единая Россия

В Самарской области возле школ, колледжей и вузов высадят более 500 саженцев яблонь. Акцию запустили представители «Женского движения Единой России». К ней уже присоединились волонтеры, депутаты и сторонники партии.

- Яблоневые аллеи и целые сады должны стать символом жизни, символом будущего благополучия, роста, развития и процветания. К участию в акции мы привлекли студентов, учащихся, воспитанников детсадов, - отметила координатор «Женского движения» в Самарской области Светлана Макушева.

Первую яблоневую аллею заложили на территории Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. В ближайшие дни аллеи из фруктовых деревьев должны появиться в Тольятти и Сызрани.

Напомним, ранее активистки «Женского движения» запустили акцию «Из Самары с любовью». Основная цель проекта – посадка деревьев, уход за ними и сбор урожая. В дальнейшем из собранных яблок начнут делать варенье и джемы по семейным рецептам. Сладкие угощения передадут военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, и раненым бойцам, которые проходят восстановление в госпиталях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.