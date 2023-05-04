Гаражи начали сносить около ж/д станции Стахановская в Самаре

На месте гаражей остался различный мусор Фото: скриншот с видео

В Советском районе Самары приступили к сносу старых гаражей. Работы проводятся неподалеку от железнодорожной станции Стахановская. Она расположена в районе пересечения улиц XXII Партсъезда и Гагарина. Об этом сообщил блогер Евгений Щекин.

Самарец снял видео с места демонтажа построек. Повсюду видны техника и рабочие. По обеим сторонам дороги заметны кучи мусора, которые остались от уже снесенных гаражей. Многие горожане рады, что эту территорию наконец-то решили зачистить и благоустроить. Главное – чтобы вывезли весь хлам.

- Давно пора, когда-то ходил там на работу. Все ноги переломаешь, собак куча, - поделился один из жителей Самары.

По словам блогера, на этом участке обустраивают новую дорогу. Она ведет к ж/д платформе Стахановская. Должны там появиться и тротуары для пешеходов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре намерены благоустроить подходы к четырем платформам: к Стахановской, Средневолжской, Ягодной и Пятилетке. В планах было сделать тротуары и обновить системы освещения.

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