12 мая выходит сериал «Спасти единственного сына»

Кадр из фильма. Фото: МТС.

12 мая премьера сериала «Спасти единственного сына» (18+). Остросюжетная драма о силе родительской любви режиссера Николая Хомерики была представлена в рамках внеконкурсной программы 45-го Московского Международного кинофестиваля.

Врач Лика Булатова (Анна Ардова) узнает, что ее сын Василий (Валерий Степанов) пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что Василий присоединился к сирийским боевикам. Лика уверена: ее сына похитили. Лика находит и просит о помощи биологического отца Василия Павла (Алексей Серебряков). Вместе они отправляются в чужую страну на опасные поиски.

Постановщиком сериала выступил Николай Хомерики, ранее работавший над шоу «Тест на беременность», драмой «Море волнуется раз», удостоенной главного приза фестиваля «Кинотавр», и короткометражкой «Вдвоем», получившей награду конкурса студенческих фильмов Cinefondation Каннского фестиваля.

Сериал выходит в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС.