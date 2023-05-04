Компании девелопера Давидюка запретили строить высотки недалеко от пл. Революции в Самаре

Многоэтажки запретили строить из-за расположенных рядом памятников архитектуры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Известному в Самаре девелоперу не разрешили строить высотки неподалеку от площади Революции. Отказ городской мэрии получила компания «Специнжстрой» Анатолия Давидюка.
Насколько известно, ранее застройщик обратился в администрацию Самары с просьбой дать разрешение на использование нескольких участков в Самарском районе. Он запланировал возвести многоэтажные дома в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской. Однако чиновники запретили застройку.
Из постановления мэрии следует, что участки, предложенные застройщиком, находятся в зонах объектов культурного наследия регионального значения. Возводить там многоэтажные жилые дома нельзя.
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