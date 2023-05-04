Компании девелопера Давидюка запретили строить высотки недалеко от пл. Революции в Самаре

Многоэтажки запретили строить из-за расположенных рядом памятников архитектуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известному в Самаре девелоперу не разрешили строить высотки неподалеку от площади Революции. Отказ городской мэрии получила компания «Специнжстрой» Анатолия Давидюка.

Насколько известно, ранее застройщик обратился в администрацию Самары с просьбой дать разрешение на использование нескольких участков в Самарском районе. Он запланировал возвести многоэтажные дома в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской. Однако чиновники запретили застройку.

Из постановления мэрии следует, что участки, предложенные застройщиком, находятся в зонах объектов культурного наследия регионального значения. Возводить там многоэтажные жилые дома нельзя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.