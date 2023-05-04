Выставка школьных музеев боевой славы открылась в Самаре 4 мая 2023 года

Мероприятие прошло в преддверии 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Елена Лапушкина

В Самаре продолжается череда мероприятий, посвященных 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В четверг, 4 мая 2023 года, одно из них состоялось в парке Победы. Там открылась выставка школьных музеев боевой славы. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.

Участие в выставке приняли 26 школьных музеев. В роли экскурсоводов выступили сами школьники.

– Искренне рада, что наше подрастающее поколение проявляет интерес к истории страны и чтит память защитников Родины. Кроме того, познакомиться ближе с великой историей России была возможность и у наших иностранных гостей – участников международного антифашистского фестиваля «Гитары в строю!», – поделилась Елена Лапушкина.

Напомним, вчера в Самаре также состоялась первая репетиция Парада Победы. Она прошла на площади Куйбышева.

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