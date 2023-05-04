Участники антифашистского фестиваля «Гитары в строю!» осудили провокацию в Москве

Музыканты также выразили солидарность президенту России. Фото: antifasongfest.ru

Участники антифашистского фестиваля «Гитары в строю!» прокомментировали вчерашний инцидент, произошедший в Москве. Они назвали атаку на Кремль атакой против всей страны.

– Попытка врага сломить единство людей перед Днем великой Победы оказалось тщетной. Добиться этого просто невозможно. Наоборот, нас это только еще сильнее сплотит в борьбе с фашизмом, – говорится в сообщении, размещенном на сайте мероприятия.

Музыканты также выразили солидарность президенту РФ, отметив, что он находится на передовой борьбы с фашизмом.

Напомним, фестиваль «Гитары в строю!» стартовал в Самарской области 1 мая 2023 года. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона. Участие в нем принимают музыканты из восьми стран: России, Великобритании, Испании, Никарагуа, Словении, Франции, Финляндии и Литвы.

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