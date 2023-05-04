Строительство станции «Театральная» обсудили на совещании в правительстве Самарской области

По информации властей, строительство станции ведется в рамках графика

В правительстве Самарской области прошло совещание, основной темой которого стало строительство станции метро «Театральная» в Самаре. Участники обсудили ряд вопросов, в числе которых – возведение объекта и расселение жильцов.

– С частью собственников уже подписаны соглашения, для нанимателей муниципального жилья ведется работа по приобретению иных благоустроенных помещений взамен изымаемых, – рассказали на совещании.

В некоторых случаях возникли сложности. В частности, они касались оформления объектов.

– Например, это связано с запретом на совершение действий по регистрации в связи с наложенным арестом на квартиру или дом из-за долгов собственника, – пояснили в региональном правительстве, отметив, что участники договорились, как действовать в подобных случаях.

На самой стройплощадке уже завершены работы по фундаментной плите, полностью готово крепление котлована. Сейчас идет подготовка локации под монтаж тоннелепроходческого комплекса, а в границах улиц Галактионовской и Вилоновской устанавливают видеокамеры внутри коллектора.

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