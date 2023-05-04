В Самаре 20 трамвайных вагонов оснастят системой видеонаблюдения в 2023 году

В каждом салоне появится по 6 камер Фото: администрация Самары

Трамваи Самары продолжают оснащать системой видеонаблюдения. В этом году она появится в 20 вагонах. Об этом сообщили в мэрии города. Власти отмечают, что данная мера позволит повысить безопасность перевозок.

– На линии были случаи, когда такое оборудование помогало установить виновника ДТП. Например, когда тот или иной автомобиль, выезжая на трамвайные пути или при резком перестроении «подрезал» трамвай. Благодаря видеооснащению мы получаем подлинные данные, – поделился директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

В каждом салоне появится по 6 камер. Их установят напротив входных дверей, сзади и впереди, а также в кабине вагоновожатого. Водитель при этом сможет следить за происходящим в салоне при помощи монитора.

По информации подрядчика, камеры будут установлены до 24 июня 2023 года. После завершения работ в общей сложности современным оборудованием будет оснащено 232 вагона МП «ТТУ».

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