Участники фестиваля «Гитары в строю!» приняли участие в акции «Сад памяти» в Самаре

Акция прошла на территории парка Победы. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 4 мая 2023 года, в Самаре прошла международная акция «Сад памяти», которая проводится по всей России по инициативе президента Владимира Путина. Площадкой для проведения мероприятия стал парк Победы. Участие в нем приняли председатель правительства Виктор Кудряшов, мэр города Елена Лапушкина, волонтеры, юнармейцы.

– Принимая участие в акции «Сад памяти», мы вспоминаем каждого, кто отдал жизнь за Победу. Мы скорбим по погибшим и, в то же время, испытываем чувство гордости за нашу страну, которая победила фашизм, – отметил Виктор Кудряшов.

Присоединились к акции и гости губернии – участники антифашистского фестиваля «Гитары в строю!». В числе активистов оказались француз Франсуа Модеме, музыкант Сашо Гачник (Словения), дирижер Робертс Крейг (Великобритания) и другие гости фестиваля. Музыканты высадили 30 деревьев. Они поблагодарили организаторов за такую возможность, отметив, что акция важна для сохранения исторической памяти.

– Нам очень приятно оказаться в эти дни в Самаре, и мы рады, что сможем выступить с концертами на площадках города, – поделился участник музыкального коллектива Rastrelli Cello Quartet (Россия – Германия) Кирилл Тимофеев.

Напомним, фестиваль «Гитары в строю!» впервые проходит в Самарской области. Инициатором его проведения выступил губернатор Дмитрий Азаров.

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