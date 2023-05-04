В Самарской области 12-летний ребенок пострадал от нападения гадюки

Происшествие случилось в Борском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области к началу мая 2023 года начали просыпаться змеи. От зимней спячки очнулись не только безобидные, но и ядовитые рептилии. Без последствий не обошлось – от укуса змеи уже пострадал ребенок.

Происшествие случилось в Борском районе. Гадюка покусала 12-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали в местную ЦРБ, а оттуда – в больницу им. Середавина в Самаре. В областную столицу пострадавшего доставили при помощи санавиации.

Как рассказала родственница мальчика, его состояние после укуса было тяжелым. Женщина поблагодарила врачей за оперативную помощь. Отмечается, что сейчас с ребенком все в порядке. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, он переведен в палату, пишет ВолгаНьюс.

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