Более 390 тысяч жителей Самары приняли участие в месячнике по благоустройству в 2023 году

За время месячника с городских улиц вывезли более 50 тысяч кубометров мусора Фото: администрация Самары

В Самаре подвели итоги месячника по благоустройству. В 2023 году участие в нем приняли более 390 тысяч человек. Информацию сообщили в мэрии города.

– Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. В уборке были задействованы муниципальные и госслужащие, работники образования, культуры, потребрынка и других сфер, волонтеры, промышленные предприятия, ЖСК, ТСЖ, а также местное население, активность которого возросла, – рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев.

За весь период с территории города вывезли более 50 тысяч кубометров мусора. В порядок были приведены 738 улиц с твердым покрытием, а также 1 578 дорожных ограждений. 851 остановку очистили от грязи и объявлений. А на самарской набережной отремонтировали 15 лавок и покрасили 40 скамеек.

В рамках месячника также была начата работа по озеленению Самары, которая будет продолжена в мае и летом.

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